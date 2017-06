Jogadores de Uruguai e Venezuela Sub-20 brigam em hotel

12:03 · 10.06.2017

Vários jogadores das seleções Sub-20 de Venezuela e Uruguai se envolveram numa briga no hotel onde estão concentrados em Suwon, na Coreia do Sul, horas antes da final do Mundial da categoria entre Venezuela e Inglaterra, informaram testemunhas à AFP.

A 'Mini-Vinho Tinto', como é chamada a seleção de jovens da Venezuela, eliminou na quinta-feira (8) o Uruguai nas semifinais do Mundial da Coreia do Sul.

Segundo testemunhas, a briga aconteceu no saguão do Hotel Ramada, em Suwon, e começou por volta das 21 horas, depois de insultos que resultaram em trocas de socos de ambas as delegações.

A fonte não soube informar os jogadores e membros da comissão técnica envolvidos na confusão.

A polícia sul-coreana demorou algumas dezenas de minutos para chegar.

De acordo com a AFP, a Fifa confirmou o acontecimento. "A Fifa sempre está a favor do 'fair play', seja dentro ou fora de campo", falou a entidade à respeito do ocorrido.