Jogadores da Bélgica ganharão R$ 3,1 milhões cada em caso de título, diz jornal

09:43 · 10.07.2018 por Folhapress

A Bélgica promete oferecer premiação milionária para seu elenco em caso de um inédito título da Copa do Mundo. De acordo com o jornal belga DeMorgen, cada atleta receberá € 690 mil (equivalente a R$ 3,1 milhões) se o time conquistar a taça.

Nesta terça-feira (10), às 15h (horário de Brasília), a Bélgica enfrenta a França nas semifinais da Copa da Rússia.

O jornal da Bélgica brinca ao dizer que o "bicho" pelo título da Copa não chega a ser um grande estímulo para as estrelas do grupo.

Isso porque Hazard, Lukaku, De Bruyne e Kompany ganham o equivalente a € 250 mil (R$ 1,1 milhão) por semana em salários em seus clubes.

Há ainda premiações para outros resultados: serão € 339 mil (R$ 1,5 milhão) para cada em caso de conquista do quarto lugar no Mundial; € 435 mil (cerca de R$ 2 milhões) se ficarem com a terceira colocação; e € 435 mil (cerca de R$ 2 milhões) pelo vice-campeonato.