Jogadores brasileiros na Europa ajudam Chape com ingresso solidário

16:52 · 25.01.2017 / atualizado às 17:02

Neymar, através de uma rede social, comprovou sua doação para a família das vítimas ( Foto: AFP )

Alguns jogadores brasileiros que atuam na Europa e não foram convocados para o amistoso entre Brasil e Colômbia, que será disputado nesta quarta-feira (25), às 22h, no Engenhão, compraram o "ingresso da solidariedade". A ação da CBF para que os torcedores fora do Rio de Janeiro e que não podem comparecer ao duelo contribuam com a Chapecoense.

Toda a renda líquida da partida será destinada ao clube de Santa Catarina. O dinheiro será utilizado para indenizar as famílias dos jogadores, membros da comissão técnica e dirigentes vítimas do acidente com o avião do clube que matou 71 pessoas.

Com o valor mínimo de R$ 50, o torcedor adquire o ingresso, que não dá direito ao acesso no estádio. Aquele que contribui recebe um certificado de participação com um agradecimento. Nas redes sociais, atletas como Neymar, Daniel Alves e Phillippe Coutinho postaram a foto do certificado com uma mensagem.

Tite só convocou atletas que atuam no país. Clube mais popular na cidade, o Flamengo foi o recordista de "convocados", com o goleiro Alex Muralha, o meia Diego, o lateral-esquerdo Jorge e o volante Willian Arão.

A Fifa informou que cada time poderá fazer apenas seis substituições. A intenção do treinador era colocar todos os jogadores em campo. Em março, a seleção voltará a jogar pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O time enfrentará o Uruguai, no dia 23, em Montevidéu. Em seguida, no dia 28, a equipe joga diante do Paraguai, no Itaquerão.

A seleção está em primeiro lugar nas eliminatórias. Uma vitória praticamente garante a vaga do time no Mundial da Rússia.