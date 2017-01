09:35 · 05.01.2017

O Real Madrid teve uma vitória tranquila contra o Sevilla, em partida válida contra a Copa do Rei, mas um lance específico causou polêmica no futebol espanhol.

No lance do pênalti que resultou no terceiro gol dos Merengues, James Rodríguez empurrou Luka Modric na área, e o juizão assinalou a penalidade.

Real Madrid venceu por 3 a 0 e abriu grande vantagem para o rival na competição.

Veja o lance e tire suas conclusões: