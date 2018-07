Jogador da Croácia conta que perdeu 4 kg na semifinal

08:07 · 13.07.2018 / atualizado às 08:08 por Folhapres

Rakitic teve 39ºC de febre um dia antes da semifinal do Mundial, mas foi para o jogo e ainda percorreu 14 km ( Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP )

O meio-campista croata Ivan Rakitic superou uma febre de 39°C na véspera da semifinal da Copa do Mundo com a Inglaterra, na última quarta-feira (11), e mesmo assim percorreu 14 km ao longo da vitória por 2 a 1, disse o próprio jogador ao jornal espanhol Mundo Deportivo.

Agora focado na decisão de domingo (15), a partir das 12h (de Brasília), contra a França, o meia da Croácia disse ainda que perdeu 4 kg por conta do esforço, mas em nenhum momento pensou em desistir do jogo vencido por sua seleção, após a disputa da prorrogação.

"Na véspera do jogo eu estava com 39°C de temperatura, um febrão. Depois de conversar com o médico, eu conversei com o técnico [Zlatko Dalic]. Eu estava na cama e comecei a pensar, mas você não pode deixar de jogar uma partida tão importante quanto uma semifinal. Eu perdi 4 kg no jogo por causa do esforço. Eu percorri 14 km. Você não sabe onde consegue a força, mas vai lá e faz. Isso vem de dentro", explicou.

A Croácia chega à decisão do Mundial depois de disputar três prorrogações, totalizando 90 minutos a mais em campo nos últimos três jogos do que seus rivais na decisão. Além disso, os croatas tiveram um dia a menos de descanso do que os franceses.

Mesmo assim, Rakitic diz que a oportunidade de disputar uma final faz com que todo este desgaste seja superado, embora ele saiba que a França será o adversário mais forte até o momento.

"Eles são uma equipe muito forte, é verdade. Eles merecem estar na final porque jogaram e resolveram os jogos com naturalidade, pelo modo como estão jogando. Será uma final muito complicada, difícil. Mas quero dizer que é um jogo histórico para nós, jogamos a Copa do Mundo e vamos com tudo. É um jogo para aproveitar, não vou me cansar de repetir, é o fim do que você sempre sonhou. Observe que a Croácia é um país com apenas 4,5 milhões de habitantes e estamos na final. Há muitas pessoas atrás de nós, a França deve saber que não será fácil", disse.

