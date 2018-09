Jogador brasileiro de vôlei é encontrado morto na Espanha

10:37 · 17.09.2018

Atleta foi encontrado morto no apartamento onde morava ( Foto: reprodução )

O jogador brasileiro Vinícius Noronha foi encontrado sem vida, nesta segunda-feira (17), na Espanha. Atleta do Club Volei Teruel, o líbero de 26 anos vivia o auge na carreira, sendo eleito o melhor da posição na Superliga do país em 2017, após conquistar o torneio de clubes, Copa do Rei e Supercopa. As causas do óbito ainda não foram confirmadas.

Segundo noticiou a imprensa espanhola, o jogador não se apresentou ao clube, que iria viajar até a cidade de Alcañiz para disputa de uma partida amistosa diante do Lilla Grau de Castellón. A diretoria da equipe então procurou o atleta na própria residência, o encontrando morto no apartamento onde morava desde a sua chegada na Espanha, em 2015.

"Não sabemos nada. Ele foi encontrado morto na cama. A morte teria acontecido à noite" declarou o presidente do time, Carlos Ranera.

O Club Volei Teruel garante que Vinícius foi aprovado em todos os exames médicos na pré-temporada, não sendo detectado nenhum problema cardíaco ou doença crônica. A equipe também se comprometeu a dar todo o suporte necessário para a família, além de contribuir com as investigações acerca das causas do óbito. Durante a carreira, Vinícius defendeu também o brasileiro Super Vôlei Santo André.