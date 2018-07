Jaqueline anuncia aposentadoria da seleção de vôlei

12:30 · 13.07.2018 / atualizado às 13:01 por Folhapress

A bicampeã olímpica de vôlei Jaqueline Carvalho, 34, anunciou aposentadoria da Seleção Brasileira feminina nesta sexta-feira (13). Com 18 anos a serviço da equipe nacional, a atleta alegou que pretende se dedicar mais à família.

"Quero acompanhar meu pequeno, que está crescendo rápido demais, mais de pertinho", disse, em publicação no Instagram, a atleta, que é mãe de Arthur, 4, fruto do relacionamento com o também medalhista olímpico de vôlei Murilo.

Com a decisão, ela ficará fora do time de José Roberto Guimarães que disputará o Mundial do Japão, em setembro.

"Agradeço a toda equipe e comissão técnica pelos anos de apoio, carinho e profissionalismo. E claro, a torcida brasileira e todos os meus fãs, que sempre me acompanharam", completou Jaqueline na mensagem de despedida.

Ouro em Pequim-2008 e Londres-2012, a ponteira segue no vôlei. Ela defendeu o Hinode Barueri na última temporada e tem propostas para mudar de clube.