"Já estamos na história", comemora técnico da Croácia

18:27 · 11.07.2018 / atualizado às 18:36 por Folhapress

Foto: AFP

O maior feito da história da seleção croata se deu nesta quarta-feira (11), na vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra que rendeu vaga na final da Copa do Mundo. Ao final da partida, o técnico Zlatko Dalic comemorou demais o resultado, valorizando a entrega dos jogadores, mas já de olho na decisão.

"Estamos na final. Foi merecido, tenho que parabenizar meus jogadores. Foram eles que conseguiram. O que fizeram hoje, o quanto lutaram, o quanto correram. Não tem como explicar. Obrigado por todos eles, por todos que estão aqui e na Croácia", disse Dalic em entrevista após o apito final.

A Croácia foi a primeira colocada do grupo D da Copa, surpreendendo quem esperava a Argentina na ponta. Daí, passou por Dinamarca e Rússia nos pênaltis, e nesta quarta conseguiu sobreviver à terceira prorrogação seguida -feito único na história dos Mundiais.

A melhor campanha do país em Copas ainda não terminou, muito pelo contrário, mas o técnico croata se mostra extremamente orgulhoso. "Ainda temos um jogo diante de nós, mas já estamos na história. Nós dissemos que queríamos vir a Moscou e agora ficaremos aqui", celebrou, referindo-se ao palco da final do Mundial.

A decisão acontece no estádio Lujniki, às 12 horas (de Brasília) deste domingo (15). O adversário croata é a França, uma das sensações da Copa, que chega à final tendo resolvido todos as suas partidas no tempo normal.