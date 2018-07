'Já beijei outro homem em uma aposta', diz ex-boxeador Popó

11:53 · 17.07.2018 / atualizado às 12:17 por Folhapress

O ex-boxeador tem um filho homossexual de 18 anos ( Foto: divulgação )

O ex-boxeador Acelino Freitas, o Popó, fez uma revelação inusitada durante o programa "Superpop" desta segunda-feira (16). Quando questionado sobre o modo como lida com a homossexualidade do filho Juan, de 18 anos, ele afirmou que já beijou um homem para ganhar iPhones.

"Uma vez eu dei um beijo em um homem tipo o do Nego do Borel [no clipe "Me Solta] apostando três iPhones. Foi uma das piores experiências da minha vida. Sou hétero, acostumado a beijar boca mole, não boca dura. Até o cheiro incomodou. Mas o João é da família, como se fosse da casa", contou, entregando o nome do amigo que participou da "brincadeira".

O assunto só veio à tona no ano passado. O filho Juan afirmou que o pai soube da sua orientação sexual antes que ele contasse. "Eu confiei em algumas pessoas que não devia ter confiado e chegou no ouvido dele. Ele esperou, absorveu um pouco e resolveu me ligar. 'E aí, você gosta do quê?". Falou para eu confiar nele, contar da minha vida, mas não tive coragem de imediato", afirma o rapaz, que só apresentou o namorado três meses depois.

Popó, que tem mais cinco filhos, disse o que fez a partir daí. "Quando a gente conversou, passei a cuidar mais. Falei: 'respeita teu sobrenome, as redes sociais, pois vão te atacar por lá'. O Brasil inteiro sabe que ele anda de ré. A gente tem afinidade, respeito um com o outro", garantiu.

A relação de seu círculo social não foi das melhores. "Sou evangélico, e as pessoas acham que meu 'pecado' de aceitar meu filho é maior que o 'pecado' deles. A maioria dos crentes, dos evangélicos que vem para cima de mim, dizem que a minha aceitação é um pecado. As pessoas têm livre arbítrio de fazer qualquer coisa."