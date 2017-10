Itália é oficializada como cabeça de chave no sorteio da repescagem para Copa

10:02 · 16.10.2017 por Agência Estado

Atacantes Belotti e Immobile em jogo da seleção italiana ( Foto: AFP )

A divulgação nesta segunda-feira da atualização de outubro do ranking da Fifa permitiu a oficialização da relação das seleções que serão as cabeças de chave do sorteio da repescagem das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018. São elas: Suíça (11ª colocada), Itália (15ª), Croácia (18ª) e Dinamarca (19ª).

O sorteio será realizado, nesta terça-feira, em Zurique. E os potenciais adversários dessas seleções são Irlanda do Norte (23ª), Suécia (25ª), Irlanda (26ª) e Grécia (47ª). A Fifa reservou dois períodos para a realização dos duelos. Os jogos de ida serão entre 9 e 11 de novembro, enquanto os de volta ocorrerão de 12 a 14 de novembro.

Com essa definição, a repescagem da Europa para a Copa de 2018 poderá ter a repetição de um confronto dos playoffs para a Eurocopa de 2016, quando a Suécia obteve a sua vaga no torneio continental diante da Dinamarca.

Entre as oito equipes participantes da repescagem, há alguns atrativos e favoritos. A Suíça tem a melhor campanha entre elas com 27 pontos somados em dez jogos, enquanto a Suécia possui o ataque mais produtivo, com 26 gols marcados. Já a Itália é a única campeã mundial que ainda não se garantiu na Copa - Uruguai Alemanha, Brasil, Inglaterra, Argentina e França obtiveram suas vagas.

Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Islândia, Polônia, Portugal e Sérvia se classificaram na fase de grupos das Eliminatórias para a Copa do Mundo, que também contará com a presença da Rússia, a seleção anfitriã da competição.