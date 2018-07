Irmão do jogador Marquinhos celebra vitória da França e alfineta técnico Tite

07:15 · 11.07.2018 / atualizado às 07:20

Luan Aoás Corrêa, irmão do atleta da Seleção Brasileira Marquinhos, usou seu perfil do Instagram para celebrar a classificação da França para a final da Copa do Mundo da Rússia e alfinetou o técnico Tite.

"Allez Les Blues! Só mulecada (sic), nenhum jogador "experiente" para encher o saco. Time joga solto... Treinador firme com suas escolhas, coerente de verdade. Não vejo nenhuma postagem de mulheres de jogadores franceses falando m*** e atrapalhando o time!! Vamos França", escreveu no Stories.

Durante a participação do Brasil no Mundial, Luan, que tem mais de 15 mil seguidores no Instagram, compartilhava momentos de torcida pelo time de Tite, inclusive ao lado de Carol Cabrino, esposa de Marquinhos.