Internautas fazem onda de apoio a Fernandinho após jogador ser alvo de ofensas racistas

16:00 · 07.07.2018 / atualizado às 16:20 por FolhaPress

O jogador Fernandinho foi alvo de ofensas, inclusive racistas, após o Brasil ser eliminado da Copa nas quartas de final. Na derrota para a Bélgica por 2 a 1 nesta sexta (6), o brasileiro que atua no time inglês Manchester City fez um gol contra e falhou na marcação do belga De Bruyne, autor do segundo gol dos europeus.

No dia seguinte à derrota, em meio aos comentários ofensivos contra o jogador, internautas se manifestaram a favor do atleta nas redes sociais. "Fui olhar o Instagram do Fernandinho agora e cara, pra que ofender tanto o cara assim? Ele errou mas ele é profissional, tem uma vida e uma família fora de campo. É assim que as pessoas que foram ofender queriam o Hexa? Força Fernandinho, fé", escreveu um usuário do Twitter.

"Vocês tem ideia do quanto isso é triste? Do quanto é desumano e desrespeitoso? estamos falando de uma pessoa, como eu, você, como todo mundo! Nós não merecíamos esse hexa, infelizmente. Não temos caráter pra isso! Racismo é coisa séria, parem!! Minhas sinceras desculpas, Fernandinho!", disse outra pessoa no microblog.

No Instagram de Fernandinho, muitos internautas também deixaram mensagens de apoio. "Parabéns Fernandinho pelo seu talento e sua dedicação, o hexa não foi dessa vez, mas tenho orgulho desse time que lutou com força até o final" e " Tem muito mais brasileiros torcendo por você do que contra você. Voa garoto, o mundo te espera. Nunca baixa a cabeça, crescemos muito mais na derrotas do que nas vitórias" e são alguns dos textos encontrados nos comentários da foto mais recente publicada pelo jogador.

Após a derrota, o técnico Tite foi questionado, durante entrevista coletiva na Arena Kazan, palco do jogo, sobre as falhas, mas evitou avaliar o atleta.

"Quero fazer uma análise e não vou entrar em individualidades porque é desumano. Entendo o futebol, mais do que a vida, como um contexto. Foi um grande jogo, tivemos a maior parte dominando. Na efetividade, a Bélgica conseguiu traduzir em gols", disse Tite.