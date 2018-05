Internacional sofre com queda de receitas e registra déficit de R$ 62,5 milhões em 2017

14:00 · 01.05.2018 por Folhapress

Inter ainda sofre as consequências de ter caído para a Série B ( Foto: Divulgação/SC Internacional )

O balanço financeiro divulgado pelo Internacional na noite de segunda-feira (30) revelou números preocupantes. O documento revela um déficit de R$ 62,5 milhões na temporada 2017.

Muitas são as possíveis explicações para isso. Uma queda sensível em rendimentos com a disputa da Série B, a manutenção de gastos altos, queda na adesão de novos sócios, renda e até mesmo a entrada diminuta de valores egressos de vendas de atletas. Apenas o lateral William foi vendido.

Em valores, houve queda de superior a R$ 1 milhão em faturamento com renda, R$ 50 milhões a menos com televisão, e quase R$ 10 milhões a menos do quadro social.

Antes de publicar seus números, o Internacional passou por longa análise interna e ainda de uma empresa independente. No estudo analisou não apenas as contas de 2017, mas os números de 2015 e 2016.

Preocupa ainda a dívida do clube que passará por parcelamento e necessita ser paga em curto prazo. O déficit é um dos maiores entre todos os grandes clubes do Brasil.