Inter empata com Veranópolis em partida marcada por confusão nas arquibancadas

29.01.2017

Depois de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro no final do ano passado, o Internacional demonstrou neste domingo que será difícil se reerguer rumo à elite do futebol nacional. Na estreia do Campeonato Gaúcho, o time colorado sofreu para empatar por 1 a 1 com o Veranópolis fora de casa.

A partida ficou marcada por uma confusão entre torcedores do Internacional, que paralisou a partida por 17 minutos durante o primeiro tempo. Membros de diferentes organizadas começaram a brigar e a polícia interveio com gás de pimenta. O árbitro Daniel Soder optou por interromper o jogo até que o problema fosse resolvido.

Do lado de fora do estádio, outros torcedores passaram a atirar pedras em quem estava dentro. Os jogadores do Internacional foram até o alambrado pedir calma. D'Alessandro conversou com diversos torcedores, mas nada adiantou. A polícia então precisou dividir seu contingente dentro e fora do estádio para que a situação voltasse ao normal.

Alguns torcedores ficaram feridos e receberam atendimento dentro do gramado. Pelo Twitter, o Internacional lamentou a confusão: "Nada justifica violência. Desculpa, torcedores que acompanham a partida". A partida ganhou 15 minutos de acréscimos.

Antes da confusão, o Veranópolis dominou a partida e obrigou Danilo Fernandes a trabalhar bastante nos 15 minutos iniciais. Primeiro Keké chutou forte, o goleiro espalmou e na sobra Mateus Santana bateu para nova defesa do camisa 1 do Internacional. Pouco depois, Athos invadiu a área e bateu cruzado para Danilo Fernandes salvar com a ponta dos dedos.

O Internacional só foi assustar com 55 minutos da etapa inicial. D'Alessandro cobrou falta na cabeça de Diego, que mandou na trave. Na volta do intervalo, o time colorado deu impressão de que estava mais ligado. Logo aos três minutos, após boa jogada pela direita, Roberson cruzou e Rodrigo Dourado apareceu no meio da área para marcar de cabeça.

Mas não deu nem tempo para comemorar. O Veranópolis foi ao ataque após dar a saída de bola e conseguiu deixar tudo igual. Athos lançou do campo de defesa para Keké na ponta esquerda. O jogador ganhou na corrida de Ceará e tocou na saída do goleiro Danilo Fernandes: 1 a 1.

O Internacional agora volta a campo nesta quarta-feira, às 19h30 para enfrentar o Brasil, de Pelotas (RS), pela Copa da Primeira Liga. No sábado, volta a atuar em casa contra o Novo Hamburgo, às 17 horas, pelo Campeonato Gaúcho. O Veranópolis volta a campo no próximo domingo contra o São José, em Porto Alegre, às 18 horas.