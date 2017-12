Inter anuncia renovação do contrato de D'Alessandro por dois anos

12:46 · 15.12.2017 por Estadão Conteúdo

D´Alessandro tem história vitoriosa no time gaúcho e deve encerrar a carreira em Porto Alegre ( Foto: Internacional/Divulgação )

O Internacional anunciou oficialmente na manhã nesta sexta-feira a renovação do contrato do meia D'Alessandro até dezembro de 2019. Ídolo colorado e um dos destaques da campanha na Série B do Campeonato Brasileiro que levou o time de volta à elite nacional, o argentino assim assegurou a sua permanência no Beira-Rio, onde chegou pela primeira vez em 2008.

Neste ano, D'Alessandro atuou pelo Inter em 52 partidas, tendo marcado oito gols e dado 16 assistências. Agora de compromisso renovado com o clube, ele fará em 2018 a sua décima temporada pelo equipe gaúcha.

Desde quando foi contratado, em julho de 2008, o argentino só deixou de defender o time colorado em 2016, quando foi emprestado ao River Plate, clube que o lançou profissionalmente. Depois, porém, ele retornou no início deste ano à equipe gaúcha, da qual no ano anterior disse, em carta emocionada, que não gostaria de ter saído.

Ao total, D'Alessandro acumula 392 partidas e 84 gols marcados pelo Inter, pelo qual conquistou 12 títulos. Foram sete Campeonatos Gaúchos, uma Copa Libertadores da América, uma Copa Sul-Americana, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa Suruga e uma Recopa Gaúcha.