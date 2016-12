Inter anuncia renovação do contrato de Alan Ruschel até 2018

14:20 · 24.12.2016 por Estadão Conteudo

Alan Ruschel definiu a renovação de contrato com o Internacional. ( Divulgação/Internacional )

Um dos quatro brasileiros sobreviventes do desastre aéreo da Chapecoense, Alan Ruschel já garantiu que vai voltar aos gramados, e ganhou um aliado nesta luta. O Internacional, clube que detém os direitos sobre o jogador, anunciou a renovação de seu contrato até o fim de 2018.

O anúncio da renovação aconteceu neste sábado(24), mas o acerto foi firmado na noite de sexta-feira em reunião do jogador com o novo presidente do Inter, Marcelo Medeiros, e o vice-presidente de futebol, Roberto Melo.

"Nada vai nos separar"

Em foto publicada no site do clube, Ruschel aparece vestindo uma camisa colorada com os dizeres: "Nada vai nos separar". Contratado pelo Inter em 2014, Alan Ruschel sempre sofreu com a falta de espaço no clube e, por isso, atuou emprestado em 2015 pela Chapecoense.

O contrato com o clube catarinense dura até maio e o jogador já manifestou o interesse de voltar a defender a equipe. Já com o Inter, o vínculo ia somente até o fim do ano que vem, mas foi prorrogado por mais um ano. A renovação é um presente para o jogador na véspera do Natal, em um ano que certamente Ruschel jamais esquecerá.

Tragédia

Há somente 25 dias, o jogador estava no avião que levava a Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana, em Medellín, e caiu nas cercanias da cidade, deixando 71 mortos, sendo boa parte deles integrantes da delegação catarinense. Ruschel foi o primeiro sobrevivente encontrado e, até por isso, foi quem teve a recuperação mais acelerada entre os brasileiros.

Com fratura vertebral, precisou ser operado e correu o risco de ficar paraplégico, mas evoluiu de forma surpreendente, deixou o hospital há oito dias e inclusive já esteve no Beira-Rio, para dar o pontapé inicial em um amistoso beneficente. Os médicos avaliaram que Ruschel deve poder voltar a jogar em cerca de seis meses. Até lá, o Inter fez questão de "colocar à disposição do atleta toda a estrutura do clube" para ajudá-lo neste retorno.