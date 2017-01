Inscrições para a 1ª etapa do Campeonato Estadual de Jiu-Jítsu seguem até terça-feira (24)

14:03 · 23.01.2017

Competição irá distribuir prêmios em dinheiro ( Foto: AFP )

A Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Ceará (CBJJ) realiza, até esta terça-feira (24), as inscrições para o BJJ Summer. A competição será realizada entre os dias 28 e 29 de janeiro e acontece no ginásio do Sesc-Centro e distribuirá mais de 12 mil reais em premiação.

Os atletas interessados em participar devem se dirigir à sede da FJJCE que fica na Rua Professor Morais Correia, 720 – Parquelândia, entre 10h e 21h. Os que residem no Interior do Estado ou moram fora, devem realizar o depósito na conta da entidade (somente na boca da caixa) e enviar os dados junto com o comprovante de depósito para o email: fejjce@hotmail.com.

Maiores informações do telefone (85) 98765-9290 ou pelo site www.meiaguarda.com.br