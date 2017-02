Ideia de Superliga ressurge e ganha força entre os gigantes europeus

11:05 · 06.02.2017 / atualizado às 11:07

Os grandes do futebol europeu estão dispostos a criar uma nova Liga europeia com mais jogos para evitarem o processo de seleção através do coeficiente da Uefa. Seria um campeonato fechado, ao estilo norte-americano, com intuito de mais independência sobre as ligas nacionais e a entidade máxima do futebol europeu. Nos últimos anos, gigantes europeus ficaram de fora do principal torneio do Velho Continente, a Liga dos Campeões, e isso ocasiona perda financeira.

Segundo o jornal espanhol 'Marca' a situação se agravou após o adiamento da partida entre Real Madrid e Celta de Vigo pelo Campeonato Espanhol, que seria realizada nesse domingo (5). A cidade de Vigo foi atingida por fortes temporais, causando danos no estádio Balaídos, palco do duelo. Os madrilenhos não gostaram da decisão da LaLiga, organizadora da competição. Os "blancos" estão com dois jogos a menos na competição e viram o rival Barcelona diminuir a vantagem para apenas um ponto.

A Uefa já havia sedido mais uma vaga para a fase de grupos a equipes espanholas - passando de três para quatro. A medida entraria em vigor a partir de 2018 e permaneceria até 2021, mas isso não o suficiente para amenizar a situação.

A LaLiga através do presidente Javier Tebas, já descartou qualquer possibilidade de uma nova Liga Europeia. Além disso, nenhum outro campeonato nacional na Europa estaria a favor dessa nova ideia.

Grandes contra-atacam

Alguns movimentos feitos por clubes europeus tornaram-se públicos. Times como Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla do Campeonato espanhol; Manchester City, Chelsea, Manchester United, Arsenal e Liverpool do Campeonato Inglês; Juventus, Milan, Inter e Napoli do Campeontato Italiano; Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen do Campeonato Alemão e PSG, Olympique de Marselha e Olympique de Lyon do Campeonato Francês se mostraram bastante favoráveis à criação desta nova competição europeia.

Outra alternativa seria uma Superliga com 64 equipes, com os 32 que se classificaram para a fase de grupos da Liga dos Campeões e os outros 32 que disputariam a Liga Europa. A ideia seria de dividir essas equipes em quatro grupos de 16 com os primeiros colocados se enfrentando entre si.

A Liga dos Campeões vale 1,5 bi de euros em direitos de transmissão de TV. Estudos de mercado apontam que 2 bi de pessoas acompanham o maior campeonato de clubes do mundo.

Confira a lista dos possíveis participantes da Superliga Europeia:

Participantes

Arsenal (Inglaterra)

Chelsea (Inglaterra)

Liverpool (Inglaterra)

Manchester City (Inglaterra)

Manchester United (Inglaterra)

Milan (Itália)

Inter (Itália)

Juventus (Itália)

Napoli (Itália)

Atlético Madrid (Espanha)

Barcelona (Espanha)

Real Madrid (Espanha)

Sevilla (Espanha)

Bayern Munique (Alemanha)

Bayer Leverkusen (Alemanha)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Schalke 04 (Alemanha)

PSG (França)

Lyon (França)

Olympique de Marselha (França)

Prováveis participantes

Benfica (Portugal)

FC Porto (Portugal)

Ajax (Holanda)

PSV (Holanda)

Roma (Itália)

Galatasaray (Turquia)

Celtic (Escócia)

Athletic Bilbao (Espanha)