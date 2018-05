I Etapa do Circuito Cearense de Taekwondo acontece em Icapuí

18:34 · 05.05.2018 / atualizado às 19:22

O município de Icapuí, no Litoral Leste do Estado, sedia neste sábado (5) e domingo (6) a I Etapa do Circuito Cearense de Taekwondo, com mais de 200 atletas de todo o Estado. É uma seletiva para a formação da seleção estadual que vai participar do Campeonato Brasileiro nas categorias Menores (Mirim, Infantil, Cadete e Júnior), Adulto e Master.

“É um grande orgulho poder ver tantos atletas, alguns já de grande destaque nacional, em meio a tantos que visitam a nossa cidade”, comemora Adriano Rebouças, presidente da Associação Icapuiense de Taekwondo. A abertura aconteceu na manhã de segunda, e as disputas devem seguir até este domingo, com entrega de medalhas aos finalistas.

Foi montada uma mega estrutura para o evento, realizado no Ginásio da Escola Mizinha. “É emocionante ver uma garotada tão vibrante e talentosa reunida. Aqui o taekwondo é muito forte”, afirma a vendedora autônoma Neuza Carvalho. Em Icapuí, crianças treinam gratuitamente na Associação Icapuiense de Taekwondo (AIT).

“O evento está coroando todo o esforço e dedicação desses meninos, que viajam por todo o Brasil, e até para fora, e conquistam ótimos resultados. Ao voltar com medalhas eles se tornam uma inspiração para os iniciantes, assim com será para a meninada que vem assistir ao circuito. O convênio do município com a associação assegura às crianças treinarem gratuitamente, adquirindo kimono e outros materiais”, explica o Secretário de Esportes e Turismo, Gilson Segundo.

Entre os destaques participantes estão Vitor Hugo, medalhistas pan-americano e sul americano em 2015 e Ronaldo, medalhista pan americano 2017. “Para nós é uma honra e gratidão receber esses atletas, e dizer que o município está de portas abertas. Sabemos o potencial do esporte, tanto que desde o ano passado firmamos um convênio para apoiar a Associação Icapuiense em seu custeio”, afirma Lacerda Filho, prefeito de Icapuí. Por meio de um projeto de lei apresentado pela Prefeitura, a Associação Icapuiense de Taekwondo recebe um repasse mensal em dinheiro para as atividades.