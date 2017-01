Hull relata 'excelente progresso' de jogador após fratura de crânio

17:18 · 24.01.2017 / atualizado às 17:20

Mason se lesionou no último domingo (22), em duelo válido pelo Campeonato Inglês ( Foto: Hull City FC )

O meio-campista Ryan Mason segue evoluindo positivamente depois de fraturar o crânio em um jogo do Campeonato Inglês no último domingo (22). O Hull City divulgou nesta terça-feira (24) mais um boletim sobre o estado de saúde do jogador de 25 anos e relatou um "excelente progresso" após uma delicada cirurgia na cabeça.

"O clube pode confirmar que Ryan Mason continua tendo um excelente progresso depois de sofrer uma fratura no crânio no jogo de domingo contra o Chelsea. Ele vai seguirá monitorado de perto pelos próximos dias pela equipe do Hospital St. Mary, que seguirá em contato com nossa equipe médica para informar o progresso", relatou o clube.

Mason sofreu a grave contusão em choque de cabeça com o zagueiro do Chelsea, Gary Cahill. O jogador do Hull chegou a ser atendido por cerca de dez minutos no campo antes de deixá-lo em uma maca e com uma máscara de oxigênio. No Hospital St. Mary, após o diagnóstico, foi submetido à cirurgia que aconteceu com sucesso.

Alguns veículos de comunicação da Inglaterra chegaram a dizer que Mason lutava pela vida, mas a recuperação tem acontecido favoravelmente. No comunicado desta terça, o Hull explicou que não divulgará novos boletins até que haja mudanças no quadro do jogador e pediu respeito e privacidade à sua família.