Horizonte surpreende Fortaleza no Domingão

Aconteceu o que talvez ninguém esperava, na tarde deste domingo (29), no Estádio Domingão, em Horizonte. O time da casa, então lanterna do Campeonato Cearense, encarou o líder Fortaleza e venceu por 1x0, gol marcado pelo centroavante Isac, aos 46 minutos do primeiro tempo. Foi um grande passo para a reabilitação do Horizonte, que havia perdido os três primeiros jogos do Estadual de 2017. E nada melhor do que a reabilitação em cima do favorito e líder do campeonato até àquela rodada.

O Fortaleza jogou melhor apenas no primeiro tempo, quando teve duas situações para abrir o placar. Aos 12 minutos, o meia Rodrigo Andrade recebeu lançamento e entrou sozinho diante do goleiro Fábio Lima, mas chutou na rede, pelo lado de fora, desperdiçando a oportunidade. Cinco minutos depois, foi a vez do volante Jéfferson receber lançamento entre os dois zagueiros rivais. Ele dominou e ao chutar, fraco e rasteiro, Fábio Lima defendeu com os pés. O velho ditado do futebol, de que "quem não faz, leva", castigou o Fortaleza.

Aos 46 minutos, o atacante Juninho Potiguar - que não atravessa uma boa fase - perdeu uma bola no ataque de sua equipe .Saiu o contra-ataque, o lateral Berg lançou Isac entre os zagueiros do Fortaleza, que estavam distantes um do outro, passou pelo goleiro Marcelo Boeck e chutou para o gol sem ninguém, marcando 1x0.

O Horizonte voltou jogando ainda melhor no segundo tempo, ganhando quase todas as bolas divididas. Aos 24 minutos, foi cobrado um escanteio e Isac cabeceou, acertando a trave esquerda do gol tricolor. No segundo tempo, o árbitro Avelar Rodrigo deu 7 minutos de acréscimos, quatro normais e mais três por contra da parada técnica. O Fortaleza, no segundo tempo, conseguiu apenas uma bola na trave, chutada pelo atacante Gabriel Pereira. O Horizonte ainda teve a chance do segundo gol, aos 49 minutos, quando Otacílio chutou da entrada de área e Marcelo Boeck espalmou, literalmente livrando o Fortaleza do segundo gol.

O próximo jogo do Leão do Pici será na próxima quinta-feira (2/02), às 19h30 no Castelão contra o Maranguape.