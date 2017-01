Horizonte demite Roberto Carlos e contrata técnico ex-Ceará

15:30 · 23.01.2017 / atualizado às 17:22 por Ivan Bezerra

Treinador do Galo acabou não resistindo a sequência negativa de três derrotas neste início de Campeonato Cearense ( Foto: JL Rosa ) Leandro Campos, 52 anos, dirigiu o Ceará em 2013 ( Arquivo )

Três derrotas seguidas no Campeonato Cearense de 2017 (3 a 1 para o Guarani de Juazeiro; 1 a 0 para o Uniclinic e 3 a 1 para o Maranguape, as duas últimas no estádio Domingão), foram demais para a permanência do técnico Roberto Carlos à frente do Horizonte. Nesse domingo (22), ao meio dia, em conversa com o presidente do clube, Paulo Wagner, o comandante deixou o cargo.

Através de uma rede social, Roberto Carlos se despediu do clube e pediu apoio aos "meninos do Horizonte", para que recuperem o caminho das vitória, além de desejar boa sorte ao futuro treinador.

Paulo Wagner não perdeu tempo e já anunciou o nome do novo técnico. Trata-se de Leandro Campos, de 52 anos, que dirigiu o Ceará em 2013. Seu último clube foi o Itabaiana/SE. Ele estava em Santa Catarina, quando aceitou o convite da equipe do interior cearense.

O que estaria acontecendo com o Horizonte, que corre sério risco de rebaixamento com as três derrotas iniciais do campeonato? O mandatário possui uma explicação: "Ficamos com uma pendência financeira com relação ao repasse da Prefeitura, relativa à gestão anterior de Horizonte. O que acontece é que os jogadores são pais de família. Eles não vão fazer corpo mole, mas todos precisam do dinheiro para sobreviver. Estamos tentando resolver essa questão o mais rápido possível para reverter o quadro", disse Paulo Wagner.

O próximo jogo do Horizonte será ante o Fortaleza no domingo (29), às 16h, no estádio Domingão. Leandro Campos já estará na borda do gramado para comandar seu novo time.