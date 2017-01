Honduras fica com título; Costa Rica se garante na Copa Ouro

13:12 · 23.01.2017 por Estadão Conteúdo

Honduras, Panamá, El Salvador e Costa Rica serão as quatro representantes da América Central na edição 2017 da Copa Ouro, torneio regional da Concacaf, envolvendo equipes das Américas do Norte e Central e do Caribe. Os times se classificaram a partir da Copa Centro-Americana, que acabou no domingo no Panamá.

Campeã ou vice de todas as últimas 10 edições, entre 1997 e 2014 a Costa Rica sentiu a ausência dos seus atletas que atuam na Europa e terminou apenas no quarto lugar. Perdeu de 1 a 0 do Panamá no último jogo do torneio e só se classificou porque a Nicarágua, com quem disputava a última vaga, também foi derrotada.

Honduras somou 13 pontos no hexagonal e ficou com o título, seguida pelo Panamá, com 10. El Salvador terminou em terceiro, com sete, enquanto a Costa Rica somou seis. Todos os quatro times estarão na Copa Ouro, a partir de 7 de julho, nos Estados Unidos. Honduras não faturava o título desde 2011.

Ao terminar em quinto, a Nicarágua garantiu a possibilidade de brigar pela última vaga na Copa Ouro contra o quinto colocado da Copa do Caribe de 2016, o Haiti. Os duelos vão ocorrer em março. Suspensa, a Guatemala foi impedida de jogar, enquanto Belize foi o único time que saiu da Copa Centro-Americana com as mãos abanando.

Pela Copa do Caribe do ano passado haviam se classificado à Copa Ouro as seleções da Jamaica, da Guiana Francesa, de Curação e da Martinica. Curiosamente, Martinica e Guiana Francesa não têm suas federações nacionais de futebol ligadas à Fifa, de forma que seus atletas brigam por espaço na seleção da França, como aconteceu com Malouda, por exemplo. Se vencerem a Copa Ouro, não podem jogar a Copa das Confederações.

Ao mesmo tempo, Curação até é filiado à Fifa, mas seu comitê olímpico nacional fechou e foi absorvido pela Holanda - os jogadores de lá só podem jogar uma Olimpíada pela seleção holandesa. Assim como a Guiana Francesa, vai estrear na Copa Ouro, tendo deixado para trás equipes mais tradicionais, como Trinidad & Tobago e Cuba.

A Copa Ouro de 2017 vai acontecer em 14 cidades dos Estados Unidos, entre 7 e 26 de julho. Estarão no torneio as seguintes equipes: EUA, Canadá, México, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Curaçao, Guiana Francesa, Martinica, Jamaica e Haiti ou Nicarágua.