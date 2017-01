Homônimo de argentino quer brilhar no Fortaleza em 2017

08:41 · 11.01.2017 / atualizado às 11:06 por Ivan Bezerra

Por dois anos na Série C, ele foi rival do Fortaleza pelo Salgueiro/PE. Agora, chegou a vez de vestir a camisa do Leão e abraçar os objetivos do clube. Esse é o desafio de Cássio Emmanuel da Silva Soares, de 25 anos, ou como é mais conhecido, Cássio Ortega. E de onde vem esse Ortega?

O próprio jogador contou que, quando chegou no Sport de Recife, aos 16 anos, o seu companheiro de clube, Felipe Sertânia, que também passou pelo Fortaleza, lhe deu esse apelido e pegou. O sobrenome se refere ao craque Ariel Ortega, jogador argentino do River Plate nos anos 1990. De lá para cá, ele se tornou conhecido no mundo do futebol como Cássio Ortega.

Cássio saiu cedo de Oeiras, no Piauí, onde nasceu, para jogar nas categorias de base do Sport/PE. Ele já atuou por Ypiranga/RS, Salgueiro/PE, Petrolina/PE e Mirassol/SP.

Ortega surpreendeu alguns torcedores e dirigentes, pelo fato de trocar futebol paulista, que é muito concorrido no primeiro semestre, para vir jogar novamente no Nordeste."Muitos falaram que seria loucura eu largar um clube do futebol paulista para vir jogar no Nordeste novamente. Mas, eu acreditei no projeto. O Fortaleza também tem muita visibilidade, é um time de massa, de torcida, hoje, todos querem jogar pelo clube", comentou o jogador.

O meia do Fortaleza não era conhecido do executivo César Sampaio, mas vinha constando do relatório dos analistas de desempenho e de mercado do Fortaleza. "Não o tinha visto jogar, mas fiquei admirado com a sua técnica e a sua versatilidade. Daí, decidimos que ele poderia nos ser útil. Ele é um meia-armador que gosta de entrar na área e finalizar", elogiou Sampaio.

Como vinha treinando no Mirassol/SP, Cássio Ortega disse que está em forma para fazer a sua estreia no domingo (15), às 16 horas na Arena Castelão, pelo Ferroviário, na estreia do Leão no Estadual de 2017.