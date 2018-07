Herói de classificação da Croácia, Perisic já se arriscou no vôlei de praia

08:12 · 12.07.2018 por Folhapress

Perisic participou do torneio enquanto estava de férias do futebol em julho de 2017 ( Foto: divulgação/CIVB )

Os talentos do meia Ivan Perisic, autor de um dos gols da vitória da Croácia contra a Inglaterra por 2 a 1 nas semifinais da Copa, nesta quarta-feira (11), vão além do futebol. Ele já se arriscou no vôlei de praia e disputou três partidas profissionais no Circuito Mundial do esporte, durante a etapa de Porec, no seu país.

Ao lado do compatriota Niksa Dellorco, o jogador participou do torneio enquanto estava de férias do futebol em julho de 2017. Foi convidado pela organização para ajudar a promover o evento. Seus resultados, porém, mostraram que trabalha melhor com os pés do que com as mãos. Perisic perdeu os três duelos sem ganhar um único set e terminou o campeonato na 25ª colocação.

O futebolista e o parceiro, na ocasião, foram derrotados por 2 a 0 pelos brasileiros Álvaro Filho e Saymon Barbosa, que registraram o encontro com o astro croata à época nas redes sociais.

Perisic e Dellorco também perderam pelo mesmo placar para os americanos da duplas de Taylor Crabb com Jake Gibb e de Theo Brunner com Casey Patterson. Guto Carvalhaes e Pedro Solberg, ambos do Brasil, foram os campeões da etapa de Porec do Circuito Mundial de vôlei de praia naquele ano.

O desempenho de Perisic no futebol é bem diferente, entretanto. Além de empatar para Croácia contra a Inglaterra, na Copa, o meia deu o passe para o gol da virada e criou algumas das melhores chances da partida. Ele foi eleito o melhor em campo, conduzindo a seleção de seu país à primeira disputa de uma final.

A Croácia enfrenta a França no domingo (15), às 12h (de Brasília), no Estádio Lujniki, em Moscou.