Hemerson Maria tranquiliza torcida, mas aguarda reforços

15:14 · 30.01.2017

Técnico Hemerson Maria permanece invicto no comando do Leão ( Foto: HELENE SANTOS )

Campeonato Cearense, o Horizonte, no domingo passado (29), no Estádio Domingão, não deve ser motivo de desespero da torcida, na opinião do técnico Hemerson Maria. "As vezes, uma derrota encobre muita coisa boa que está sendo feita. Esse jogo contra o Horizonte foi o que nós criamos o maior número de oportunidades. No primeiro tempo nós poderíamos ter definido o jogo e até administrado no segundo. Foi o quinto jogo para vários dos jogadores, mas não vou ser covarde, nem usar isso como desculpa.O time evoluiu, apesar da derrota", disse o treinador. derrota por 1 a 0 para o então lanterna do, no domingo passado (29), nonão deve ser motivo de desespero da torcida, na opinião do técnico. "As vezes, uma derrota encobre muita coisa boa que está sendo feita. Esse jogo contra ofoi o que nós criamos o maior número de oportunidades. No primeiro tempo nós poderíamos ter definido o jogo e até administrado no segundo. Foi o quinto jogo para vários dos jogadores, mas não vou ser covarde, nem usar isso como desculpa.O time evoluiu, apesar da derrota", disse o treinador.

Sobre reforços, o treinador disse: "Desde o primeiro jogo que eu venho falando e a diretoria já está sabendo. Precisamos de algumas peças para nos ajudar. Mas, mesmo assim, no nosso grupo foi guerreiro, correu muito com o Horizonte. Há o desgaste do início de temporada. Para se ter ideia, o Vacaria e o Jefferson, que são os dois jogadores mais fortes do elenco, sentiram cãibras, o que é sinal de desgaste com o acúmulo de jogos", disse o treinador.

Reforços

A diretoria não confirma, mas quatro jogadores já estariam sendo contratados. os reforços seriam o seguintes: o centroavante Zé Carlos, o Zé do Gol, que estava no Santa Cruz; o zagueiro Del'amore, destaque do Corintians na Copa São Paulo de Juniores; e os meias Leandro Lima e Esquerdinha. Este último, que estava no Náutico/PE. O lateral-direito Tinga está agendado para retornar, entretanto, o empecilho para que isso aconteça é o alto salário que o atleta recebe no Bahia. O jogador só viria se o Tricolor baiano pagasse a metade dos seus vencimentos e o Fortaleza, o restante.