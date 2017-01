Hemerson Maria diz que seu time pode render mais

08:31 · 17.01.2017 por Ivan Bezerra

"Nós temos que melhorar muito", disse o técnico ( Foto: JL Rosa )

O técnico Hemerson Maria, do Fortaleza, disse que seu grupo tem tudo para render um melhor futebol, do que o apresentado no 2 a 2 contra o Ferroviário, na estreia de ambos no Campeonato Cearense de 2017.

"Nós temos que melhorar muito, mas é bom lembrar que é o primeiro jogo da temporada e nós não fizemos amistoso. Esse time pode render mais. Individualmente não tivemos uma boa participação, mas não quero tirar os méritos do Ferroviário, que foi muito bem armado pelo Marcelo Vilar. Não é o primeiro revés que vai nos desanimar. Temos uma temporada toda pela frente e várias competições a disputar", disse o comandante.

Nesta terça-feira (17), espera-se que o Leão consiga regularizar o centroavante Lúcio Flávio, que tem uma pendência jurídica com o Paraná Clube, seu clube de origem. O jogador deverá conseguir hoje uma liminar na Justiça Comum para ser utilizado pelo Fortaleza. Caso ele seja regularizado, entrará no posto de Cássio Ortega, que está lesionado no tornozelo direito.