Harden consegue mais um 'triple-double', mas Rockets perde para o Heat

09:05 · 18.01.2017 por Estadão Conteúdo

Nem mais um "triple-double" de James Harden impediu que o Houston Rockets fosse derrotado na rodada de terça-feira da NBA por uma das piores equipes da liga. Fora de casa, o time texano foi batido pelo Miami Heat por 109 a 103, apesar dos 40 pontos, 11 rebotes e dez assistências do seu astro.

Foi a 13ª vez na temporada que Harden conseguiu dois dígitos em três fundamentos, mas ele acertou apenas 12 de 30 arremessos de quadra. E o "triple-double" foi garantido a 12s6 do fim do duelo com uma assistência para Montrezl Harrell quando o time de Miami apenas esperava o final do duelo.

Goran Dragic somou 21 pontos e oito assistências pelo Heat e Wayne Ellington deixou o banco para anotar 18. Dion Waiters fez 17 pontos, Tyler Johnson marcou 16 e James Johnson somou 15 pelo time de Miami, que perdia por um ponto de diferença na metade do último quarto, mas definiu o triunfo com uma sequência de 20 a 5. Foi apenas a 12ª vitória do Heat em 42 partidas, campanha que deixa o time na penúltima posição na Conferência Leste.

Hassan Whiteside acabou com 15 rebotes e 14 pontos pelo Heat numa partida que teve 19 mudanças na liderança do placar. Harrell marcou 13 pontos pelo Rockets, um a mais do que Patrick Beverley. O brasileiro Nenê Hilário atuou por 23 minutos, com sete rebotes, quatro pontos e duas assistências pelo terceiro melhor time da Conferência Oeste, com 32 vitórias e 12 derrotas.

RAPTORS VENCE MAIS UMA

Com 36 pontos e 11 rebotes de DeMar DeRozan e 31 de Cory Joseph, o Toronto Raptors confirmou o seu favoritismo e venceu, na noite de terça-feira, o Brooklyn Nets por 119 a 109, fora de casa. O brasileiro Lucas Bebê até começou o duelo entre os titulares, mas ficou em quadra por apenas sete minutos, com três pontos e dois rebotes.

Esta foi a quarta vitória consecutiva do Raptors, o vice-líder da Conferência Leste. O Nets sofreu a 11ª derrota seguida e não triunfa desde 26 de dezembro, tendo a pior campanha da NBA e do Leste.

A vitória, porém, não foi assegurada sem sustos, tanto que o Raptors abriu 11 a 0 no começo do duelo, mas fechou o primeiro quarto em desvantagem de três pontos. Brook Lopez liderou o Nets com 28 pontos.

OUTROS JOGOS

Com 34 pontos de Kahwi Leonard, o San Antonio Spurs superou o Minnesota Timberwolves por 122 a 114, em casa. LaMarcus Aldridge se destacou com 29 pontos pelo segundo melhor time do Oeste, que "estragou" o aniversário de 59 anos de Tom Thibodeau, treinador do Timberwolves.

Seu time, porém, não caiu sem dar trabalho, tanto que Karl Anthony Towns totalizou 27 pontos e 16 rebotes, enquanto Ricky Rubio somou 21 pontos e 14 assistências pelo terceiro pior time do Oeste.

Fora de casa, o Dallas Mavericks superou o Chicago Bulls por 99 a 98, graças a uma cesta de três de Wesley Matthews a 12 segundos do fim do duelo. Mas foi o jogo coletivo que fez a diferença, com seis jogadores marcando ao menos dez pontos, sendo Harrison Barnes o principal destaque ao anotar 20.

O Bulls ainda teve uma chance final de vencer, mas Dwyane Wade, no dia do seu aniversário de 35 anos, falhou. Jimmy Butler somou 24 pontos, 12 assistências e nove rebotes pelo time de Chicago. Já o brasileiro Cristiano Felício atuou por 12 minutos, com oito pontos, um rebote e uma assistência para o oitavo colocado do Leste - o Mavericks ocupa somente a 12ª posição do Oeste.

No outro jogo do dia, o Denver Nuggets superou o Los Angeles Lakers por 127 a 121, fora de casa, com 29 pontos de Nikola Jokic. Marcelinho Huertas atuou por menos de um minuto e passou em branco.

