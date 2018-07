Hamilton lidera treino livre na Inglaterra marcado por acidente de Hartley

10:24 · 07.07.2018 por Estadão Conteudo

O piloto britânico da Mercedes Lewis Hamilton assume o comando durante a terceira sessão de treinos no circuito de automobilismo de Silverstone. ( Foto: Andrej Isakovic / AFP )

O inglês Lewis Hamilton cravou o melhor tempo do terceiro treino livre para o GP da Inglaterra, neste sábado (7), no tradicional circuito de Silverstone. O piloto da Mercedes desbancou Sebastian Vettel e foi o mais rápido da atividade, marcada pelo acidente do neozelandês Brendon Hartley, na véspera da prova.

Perto da metade do treino, Hartley viu a suspensão de sua Toro Rosso quebrar, rodou, saiu da pista e chocou-se violentamente contra a barreira de pneus, em acidente que preocupou até os pilotos. Ele deixou o carro caminhando e mostrou estar bem, mas foi encaminhado ao centro médico mesmo assim.

Por causa do acidente, boa parte dos pilotos foi à pista junto, já na reta final da atividade. E foi aí que Hamilton cravou o melhor tempo do treino. O inglês marcou 1min26s722, pouco menos de um décimo à frente do finlandês Kimi Raikkonen, que fez 1min26s815 e ficou na segunda posição.

Hamilton já havia faturado o melhor tempo de sexta-feira, quando o GP da Inglaterra teve seus dois primeiros treinos livres disputados. Na ocasião, porém, cravou tempo pior do que o deste sábado, com 1min27s487.

A ponta no treino livre é boa notícia para um piloto que viveu domingo para esquecer na semana passada. No GP da Áustria, em Spielberg, tanto Hamilton quanto seu companheiro, Valtteri Bottas, sofreram com problemas no carro e precisaram abandonar. Melhor para o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, que chegou em terceiro e assumiu a liderança da temporada.

Treinos

Neste sábado pela manhã, porém, Vettel não teve o mesmo rendimento e terminou apenas na quarta colocação do treino, com o tempo de 1min27s851. Ele ficou um pouco atrás de Bottas, terceiro colocado com 1min27s364.

Na quinta e na sexta colocações, chegaram os carros da Red Bull. O holandês Max Verstappen marcou 1min28s012 e ficou à frente de seu companheiro, o australiano Daniel Ricciardo, com 1min28s018.

Vettel chega para o fim de semana como líder da temporada, com 146 pontos, um à frente de Hamilton. Raikkonen, 101, Ricciardo, 96, Verstappen, 93, e Bottas, 92, completam os seis primeiros. O GP da Inglaterra é o décimo dos 21 previstos no calendário de 2018 da Fórmula 1.