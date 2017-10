Halep é oficializada como a nova nº 1 do mundo; Bia iguala melhor ranking

12:52 · 09.10.2017 por Estadão Conteúdo

Simona Halep enfim é a número 1 do mundo. Após três tentativas frustradas nesta temporada, a tenista da Romênia foi oficializada como a líder do ranking nesta segunda-feira pela WTA. Ela desbancou a espanhola Garbiñe Muguruza, que caiu para o segundo lugar após um "reinado" de apenas quatro semanas. Já a brasileira Beatriz Haddad Maia voltou a emplacar seu melhor ranking da carreira na atualização desta segunda.

Ao alcançar os 6.175 pontos no ranking - apenas 40 a mais que Muguruza -, Halep se torna a 25ª tenista da história a ocupar a posição de número 1. E a quinta a liderar o ranking somente neste ano, que já teve a norte-americana Serena Williams, a alemã Angelique Kerber e a checa Karolina Pliskova no topo nesta temporada. Ela se torna ainda a primeira tenista da Romênia a obter tal feito desde que o ranking por computador foi introduzido, em 1975.

Halep subiu ao topo apesar da derrota na final do Torneio de Pequim, no domingo. Ela garantiu a posição de número 1 ao vencer na semifinal. Porém, na decisão do título, a romena foi batida pela francesa Caroline Garcia, que foi o outro destaque do ranking desta segunda.

Em franca ascensão no circuito, a tenista de 23 anos entrou no Top 10 pela primeira vez na carreira. Para tanto, subiu seis posições. Agora figura na nona colocação. Garcia conquistou dois títulos em sequência: Pequim e Wuhan. Os triunfos em série permitiram o salto de 11 colocações no ranking.

O Top 10 teve outras mudanças nesta segunda. Pliskova subiu para o terceiro posto, enquanto a ucraniana Elina Svitolina caiu para o quarto. A letã Jelena Ostapenko ganhou uma posição e subiu para o 7º lugar, mesmo com a queda na semifinal em Pequim. O mesmo aconteceu com a russa Svetlana Kuznetsova, aparecendo em 8º. Enquanto elas subiram, a britânica Johanna Konta caiu três colocações, para o 10º lugar, e fecha o Top 10.

Outro destaque do ranking foi o retorno da russa Maria Sharapova à lista das 100 melhores do mundo. Ela não aparecia nesta relação desde outubro do ano passado. Agora é a 86ª colocada, posição que lhe permite entrar direto nas chaves principais dos torneios de Grand Slam - ela precisou de convite para jogar o US Open, em agosto.

Entre as brasileiras, Bia Haddad segue sua subida no ranking. Ela igualou nesta segunda sua melhor colocação, ao aparecer na 58ª colocação, uma acima da semana passada e a mesma de duas semanas atrás. A tenista ganhou a posição apesar de ter sido eliminada logo na estreia no qualifying de Pequim, na semana passada. Nesta, ela vai competir em Tianjin, na China.

Confira a lista das 20 primeiras colocadas do ranking da WTA:

1.º - Simona Halep (ROM), 6.175 pontos

2.º - Garbiñe Muguruza (ESP), 6.135

3.º - Karolina Pliskova (RCH), 5.605

4.º - Elina Svitolina (UCR), 5.465

5.º - Venus Williams (EUA), 4.642

6.º - Caroline Wozniacki (DIN), 4.640

7.º - Jelena Ostapenko (LET), 4.510

8.º - Svetlana Kuznetsova (RUS), 4.005

9.º - Caroline Garcia (FRA), 3.860

10.º - Johanna Konta (ING), 3.795

11.º - Dominika Cibulkova (ESL), 3.330

12.º - Angelique Kerber (ALE), 3.181

13.º - Kristina Mladenovic (FRA), 3.035

14.º - Madison Keys (EUA), 2.823

15.º - Coco Vandeweghe (EUA), 2.819

16.º - Sloane Stephens (EUA), 2.722

17.º - Petra Kvitova (RCH), 2.532

18.º - Agnieszka Radwanska (POL), 2.370

19.º - Elena Vesnina (RUS), 2.300

20.º - Anastasija Sevastova (LET), 2.295

58.º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 990

344.º - Teliana Pereira (BRA), 119

394.º - Paula Cristina Gonçalves (BRA), 93