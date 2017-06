Guga é homenageado na final de Roland Garros

13:43 · 11.06.2017 por Folhapress

O tenista brasileiro ganhou o anel do Salão da Fama do tênis ( Eric Feferberg/AFP )

O ex-tenista brasileiro Gustavo Kuerten, o "Guga", tricampeão de Roland Garros (1997, 2000 e 2001), foi homenageado antes da final masculina deste domingo (11), em memória ao 20º aniversário de seu primeiro título no piso de saibro de Paris.

Vinte minutos antes do início da final, Guga recebeu, na quadra central, de Philippe Chatrier, o anel do Salão da Fama do tênis, uma distinção especial concedida "como reconhecimento aos grandes campeões".

Ele também foi homenageado com um coração formado na quadra, assim como desenhou quando venceu o título."O tênis contribuiu muito na construção dos meus valores da minha história. Só tenho a agradecer", disse Guga, ao receber a homenagem.