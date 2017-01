Guarany de Sobral vence último amistoso antes da estreia contra o Uniclinic

09:35 · 12.01.2017

Técnico Júnior Cearense terá outra temporada à frente do Guarany de Sobral ( Foto: Kid Júnior )

Em amistoso disputado na noite dessa quarta-feira (11) no Estádio do Junco, em Sobral, O Guarany bateu a equipe do Tianguá por 3 a 0, com gols da dupla de atacantes Damião (2) e Ivo 'Xilito' (1). A partida serviu de preparação para a estreia do Bugre no Campeonato Cearense, que acontece neste sábado (14), às 15h30, diante do Uniclinic, na Arena Castelão.

O Cacique do Vale começou a partida com o futebol de Thiago; Felipe, Valdson, Carlos Alberto e Magno; Tina, Ricardo Baiano, Alan e Jeferson Maranhense; Damião e Ivo 'Xilito'. O experiente atacante Wanderley, que retornou ao Bugre neste ano, jogou parte do 2º tempo. Já o atacante Luiz Carlos, não participou da partida porque foi poupado. Ele segue aprimorando a conição física, mas estará à disposição para o jogo contra a Águia da Precabura.

"Foi uma boa exibição da equipe. A gente sabe que a nossa preparação começou um pouco tarde, mas eu gostei do que vi. Claro que ainda falta muito para chegar no ponto ideal, mas fiquei satisfeito", disse o técnico do Guarasol, Júnior Cearense, que ainda irá comandar um treino de apronto, antes da estreia no Estadual.