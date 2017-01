Guarany de Sobral é mantido na primeira divisão do Estadual de 2017

20:57 · 09.01.2017 / atualizado às 08:54 · 10.01.2017

TJDF-CE se reuniu nesta segunda-feira para decidir a situação ( Foto: JL Rosa )

O presidente do TJDF-CE, Tribunal de Justiça Desportiva, Frederico Bandeira, havia deferido uma liminar para manter o Guarany de Sobral na Série A do Campeonato Cearense. Essa havia sido uma decisão em caráter de liminar. Agora, foi o colegiado do TJDF que decidiu manter o Cacique do Vale na elite do futebol local.

O Guarany de Sobral havia entregue as certidões negativas de débitos de tributos federais, com atraso de dois dias na Federação Cearense de Futebol (FCF), a qual o havia rebaixado para a Série B do Cearense.

Em decisão liminar, Frederico Bandeira havia mandado reintegrar o Cacique do Vale na Série A, mas a decisão precisava passar por seus companheiros de Tribunal. Por seis votos a três, o TJDF julgou procedente o mandado de garantia, confirmando os termos da liminar concedida anteriormente, que manteve o Bugre na elite do futebol cearense. A estreia do Guarasol será neste sábado, às 16 horas, no estádio Domingão, em Horizonte.