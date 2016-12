Guarany de Sobral consegue liminar e está de volta à Série A do Cearense 2017

14:40 · 27.12.2016 / atualizado às 15:13

O presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE), Frederico Bandeira, deferiu pedido de liminar feito pelo Guarany de Sobral, e o time está de volta ao Campeonato Cearense 2017 da Série A.

Com a decisão, a vaga herdada com a desistência do Alto Santo (confirmada, mas não oficializada) não deverá ser do Floresta e sim do Ferroviário Atlético Clube, que pode entrar, ao lado do Horizonte, como clube que subiu da Série B para a Série A. O Guarany de Sobral permanece como remanescente da Série A de 2016 e, portanto, dono da vaga na primeira divisão de 2017.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Frederico Bandeira ressalta que a sua decisão é em caráter liminar e que ela poderá ser mantida ou reformada em decisão do pleno do TJDF, que deve sair no dia 9 de janeiro. Para o presidente do TJDF, a Federação Cearense de Futebol (FCF) criou uma regra que conflita com uma legislação superior. "Foi uma decisão muito gravosa (da FCF) rebaixar para uma divisão inferior por conta desse atraso. Decidi acatar a liminar, mantendo a agremiação na divisão", explica Bandeira.

