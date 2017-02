Guarany de Sobral age rápido, contrata novo técnico e mira reforços

16:03 · 06.02.2017 / atualizado às 18:03

Erasmo Forte é bem conhecido do futebol cearense ( Foto: arquivo )

A diretoria do Guarany de Sobral não perdeu tempo e já contratou um novo treinador para a temporada 2017. Erasmo Forte assume o comando do Bugre no lugar de Júnior Cearense, que entregou o cargo logo depois da derrota para o Guarani de Juazeiro (5x2), nesse domingo.

O acerto com o treinador aconteceu no final da manhã desta segunda-feira, segundo o gerente de futebol do clube, Fred Gomes. "O Erasmo já começa a trabalhar na tarde de hoje e vai comandar o time já na quarta-feira (8), contra o Fortaleza", confirmou o dirigente, que também revelou o interesse em contratar novos reforços para o time.

"O Erasmo terá esta partida contra o Fortaleza e vai avaliar o grupo, mas independente disso, estamos buscando um atacante de área e um ou dois zagueiros, que são os pontos de maior carência da equipe neste momento", explicou.

O Guarasol recebe o Fortaleza (2º colocado) nesta quarta-feira (8), às 21h30, no estádio do Junco, em Sobral. O Bugre está em situação difícil na competição, sendo apenas o 9º colocado, com apenas quatro pontos ganhos em cinco jogos.