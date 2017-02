Guarani de Juazeiro vence e termina a quinta rodada do estadual na terceira colocação

18:46 · 05.02.2017 / atualizado às 18:55

Leilson comemora a artilharia do Campeonato Cearense com os colegas. ( Foto: Futebol do Interior / Reprodução )

A única partida deste domingo (05) pelo Campeonato Cearense foi uma surpresa para muitos. Isso porque o Guarani de Juazeiro, que jogava em casa, venceu com tranquilidade o Guarany de Sobral. Os torcedores, entre eles O ex-jogador do Guaraju Ronaldo Angelim viram o Bugre do Cariri vencer por 5x2. Os gols foram marcado por Ademílson, Leílson (2x) e Ítalo (2x) para os donos da casa. Jeferson Maranhense e Carlos Alberto descontaram para os visitantes.

O resultado da equipe treinada por Washington Luiz deixa o Guarani de Juazeiro na terceira colocação com oito pontos. Não apresentando o bom aproveitamento do seu "xará", o Guarasol amarga na zona do rebaixamento, com quatro pontos.