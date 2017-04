Guarani de Juazeiro e Ceará só empatam em primeiro jogo

00:14 · 06.04.2017

O Ceará entrou em campo ontem com o Guarani de Juazeiro no jogo de ida das semifinais do Estadual com a ideia fixa de buscar a vitória no Romeirão e tornar possível uma classificação para a final já no dia 16, no Castelão às 16 horas. Mas a partida não seguiu o roteiro pretendido pelo Vovô, que já sabia do risco de jogar fora de casa contra uma equipe de bom nível e após correr certo risco de perder a partida, tudo que conseguiu foi arrancar um empate em 0 a 0.

O resultado pode até não ter sido comemorado pelos alvinegros por forçar necessariamente uma terceira partida no playoff da semifinal, mas não pôs em desvantagem no confronto. Ao contrário, o Vovô terá duas partidas, no dia 16 e no dia 22, no Castelão, para somar pelo menos cinco pontos no confronto - uma vitória e um empate, por exemplo - para ser finalista do Campeonato Cearense.