Grêmio vence Tucumán e encaminha vaga à semifinal

07:54 · 19.09.2018 / atualizado às 07:55 por Folhapress

O Grêmio deu um grande passo rumo à semifinal da Libertadores 2018. Nesta terça-feira (18), o time gaúcho fez 2 a 0 em cima do Atlético Tucumán (ARG) e pode até perder por diferença mínima em Porto Alegre que estará outra vez entre os quatro melhores do continente. A vitória passou por esquema diferente, atuação destacada de Alisson e também foi facilitada pela expulsão de Gervasio Nuñez ainda no primeiro tempo.

As baixas de Jael e André forçaram o Grêmio a adotar formação e postura distintas. Mesmo sem ter maior posse de bola que o Tucumán quando tinha 11 contra 11, o time gaúcho escapou da pressão inicial e saiu vitorioso. Alisson abriu o placar, e Everton marcou o segundo.

O jogo

Os primeiros 20 minutos foram de domínio do Tucumán e três boas chances de gol para o time da casa. Em duas delas, o Grêmio escapou pela falta de pontaria de Diaz e Acosta. A lista fecha com grande cobrança de falta que parou nas mãos de Marcelo Grohe. A pressão, depois, arrefeceu e passou a dar lugar à troca de golpes com o time gaúcho. Antes do intervalo, os donos da casa voltaram a apertar a defesa da equipe brasileira.

O 4-1-4-1 montado por Renato Gaúcho já dava sinais de uma estratégia bem específica por parte do Grêmio e o cenário se confirmou. Depois de resistir ao início elétrico do Tucumán, o time gaúcho investiu em bolas longas para ganhar metros de campo.

O tripé Maicon-Ramiro-Cícero enfrentou dificuldade para fechar espaços, mas depois encaixou a saída para transição ofensiva. O gol saiu com uso da velocidade extrema e com Cícero fazendo as vezes de pivô para desviar de cabeça e servir Alisson, que, livre de marcação, desviou para o gol, aos 34min.

Logo depois, Gervasio Nuñez foi expulso com auxílio do VAR e mudou o jogo. Ainda na etapa inicial, o Tucumán demonstrou nervosismo e a pressão foi se esvaindo. No segundo tempo, o Grêmio não se fechou e viu os donos da casa insistirem no começo.

A resposta verde e amarela foi com bola na rede em contra-ataque rápido e conclusão de Everton. A arrancada pela direita foi feita por Alisson, que serviu o companheiro com precisão no meio da área. A vantagem numérica permitiu a Geromel e companhia dosarem forças. Quase no final da partida, Everton perdeu o que seria o terceiro gol em San Miguel de Tucumán.

Partida de volta

Grêmio e Tucumán voltam a se enfrentar em 2 de outubro, em Porto Alegre. Com o gol qualificado, até mesmo uma derrota por 1 a 0 ou 2 a 1 em casa não tira a classificação às semifinais dos gremistas.

O vencedor do duelo encara o ganhador do confronto entre Independiente e River Plate, que joga a partida de ida nesta quarta-feira (19), em Avellaneda. Enquanto não vem a partida de volta, o Grêmio entra em campo no domingo, às 11h (Brasília), contra o Ceará, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ficha técnica

Tucumán 0x2 Grêmio

Estádio: José Fierro, em San Martín de Tucumán (ARG)

Juiz: Wilmar Roldán (COL)

Cartões amarelos: Bianchi e Diaz (Tucumán); Kannemann, Maicon e Bruno Cortez (Grêmio)

Cartão vermelho: Nuñez (Tucumán)

Gols: Alisson, aos 34min do primeiro tempo, e Everton, aos 9min do segundo tempo

Tucumán (ARG): Luchetti; San Roman, Bianchi, Cabral, Abero; Mercier, Aliendro (Mauro Mattos), Acosta, Noir (Nuñez); Rodriguez, Leandro Diaz (Barbona). T.: Ricardo Zielinski

Grêmio: Marcelo Grohe; Leonardo Gomes, Geromel, Kannemann, Bruno Cortez; Maicon (Thaciano), Cícero, Ramiro, Alisson (Pepê), Everton; Luan (Douglas). T.: Renato Gaúcho