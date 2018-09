Grêmio pode ter desfalques para partida contra o Ceará

16:25 · 19.09.2018 / atualizado às 16:37

Renato Gaúcho orientado sua equipe durante o Grenal 417, no estádio Beira-Rio, no último dia 9. ( FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA )

Suspensos no Grenal 417, o técnico Renato Gáucho e o volante Maicon, do Grêmio, podem ficar de fora da partida contra o Ceará, no próximo domingo (23), às 11h, na Arena do Grêmio, pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os dois julgados na próxima sexta-feira (21) pelos problemas acontecidos após o fim do clássico contra o Internacional, no último dia 9, em que o colorado venceu por 1 a 0. Caso sejam multados, os dois podem pegar de um a três partidas de suspensão.

O treinador e o capitão gresmistas foram denunciados no Artigo 258-B do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): invadir local destinado à equipe de arbitragem, ou o local da partida, prova ou equivalente, durante sua realização, inclusive no intervalo regulamentar. A pena, em caso de sanção, prevê suspensão de uma a três partidas.

Na súmula do jogo, divulgada no site da CBF, o árbitro relatou a tentativa de invasão por parte do treinador e ofensas de Maicon.

"Após o término da partida, quando a equipe de arbitragem retornava ao vestiário e quando passávamos pela zona mista, vimos o atleta do Grêmio FBPA, sr. Maicon Thiago Pereira de Souza (não relacionado para este jogo), dirigindo-se verbalmente aos atletas do SC Internacional, de forma ofensiva e ostensiva proferindo as seguintes palavras: "Vão..." Tal fato gerou um clima de conflito na zona mista que foi apaziguado pelos seguranças de ambas equipes, que fecharam as portas dos vestiários acalmando o ambiente. Ato continuo ao fechamento das portas , o técnico da equipe do Grêmio FBPA, sr. Renato Portaluppi, sai de dentro do seu vestiário, atravessa a zona mista, e tenta adentrar o vestiário do Internacional, gerando novo conflito entre dirigentes e seguranças de ambas equipes. Este conflito foi apaziguado novamente pelos seguranças e as equipes retornaram para seus vestiários", descreveu o árbitro do Grenal, Pericles Bassols Pegado Cortez.

Pelo lado do Alvinegro

Outro que também pode ficar de fora do duelo entre o Vovô e o time gremista é o atacante Leandro Carvalho. Suspenso na derrota por 1 a 0 para o São Paulo, no Morumbi.

Na súmula da partida, publicada na página da CBF, o árbitro Wagner Reway relatou que foi xingado pelo camisa 80 do time de Porangabuçu.