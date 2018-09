Grêmio bate Paraná por 2 a 0 com direito a gol de estreante

19:30 · 15.09.2018 por FolhaPress

O Grêmio pressionou e conseguiu furar a retranca do Paraná neste sábado (15). Com time reserva, o Tricolor venceu por 2 a 0, na Arena, com direito a gol do estreante Juninho Capixaba.O êxito gremista veio apenas no segundo tempo, depois de muito investir, sem sucesso, na etapa inicial. Douglas, de pênalti, abriu o marcador e Capixaba definiu o jogo. Alisson também teve boa atuação participando dos dois gols.

Com a vitória, o Tricolor soma 44 pontos na classificação e pula provisoriamente para o quinto lugar. Já o Paraná segue calvário na lanterna com 16 pontos, oito atrás do penúltimo.

Antes de pensar na próxima rodada do Brasileiro, o Grêmio terá pela frente na terça-feira (18) o jogo de ida das quartas de final da Libertadores contra o Tucumán, na Argentina. Pelo Nacional, o próximo adversário é o Ceará, domingo (23), na Arena. Já o Paraná terá pela frente o Atlético-PR, na Arena da Baixada.