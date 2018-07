Goleiro uruguaio perdeu dois familiares dias antes de enfrentar a França

13:52 · 07.07.2018 por FolhaPress

Fernando Muslera após perder o segundo gol da França durante a partida de futebol entre as seleções de Uruguai e França. ( Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP )

A falha do goleiro Fernando Muslera contra a França no gol de Griezmann nesta sexta-feira (6) praticamente sentenciou a eliminação uruguaia na Copa do Mundo. O camisa 1, porém, atravessa nos últimos dias um momento delicado fora dos gramados.

Corria um rumor no Uruguai, antes do jogo com os franceses, de que Muslera havia perdido um tio no último sábado (30) e a avó materna na segunda-feira seguinte (2). A informação foi confirmada por um familiar do goleiro ao diário El País.

A família não quis tornar o caso público e a titularidade do goleiro foi discutida entre ele e a comissão técnica. Muslera, 32, disputou as últimas três Copas do Mundo como titular da seleção uruguaia. A Celeste deixou a Rússia após perder por 2 a 0 para os franceses.