Goleiro do Bayern pede desculpas por falha em gol da virada do Real

09:56 · 02.05.2018 por Folhapress

Sven Ulreich ficou desolado ao falhar no gol do Real ( Foto: AFP )

Goleiro do Bayern de Munique, Sven Ulreich pediu desculpas pela falha no duelo da dessa terça-feira (1), contra o Real Madrid, que resultou no gol de virada de Karim Benzema, no primeiro minuto do segundo tempo. O clube alemão acabou empatando em 2 a 2 com os espanhóis, mas foi eliminado da Liga dos Campeões da Europa.

"As palavras não podem descrever o quanto estou desapontado por deixar a Champions League. Nós realmente queríamos chegar à final e fizemos o nosso melhor e então essa falha desnecessária aconteceu comigo. Não sei como explicar isso. Me desculpe... ao meu time e a vocês, fãs", escreveu Ulreich no Instragram.

Antes mesmo de o cronômetro marcar o primeiro minuto, Tolisso recuou para Ulreich. Aparentemente, o goleiro tinha o domínio tranquilo da bola, mas, na hora de tomar a decisão, ele hesitou entre cometer a infração e segurar a bola com a mão e dar um bicão. O resultado foi um escorregão bizarro dentro da área e a bola livre para Benzema marcar.

Com a classificação, o Real Madrid vai para a quarta final nos últimos cinco anos de torneio. A decisão pela taça da Liga dos Campeões da Europa está agendada para o dia 26 de maio, um sábado, em Kiev, na Ucrânia.