Goleiro de time da Indonésia morre após se chocar com jogador brasileiro

09:09 · 16.10.2017

O futebol indonésio está em luto depois da morte do goleiro Choirul Huda, no último domingo (15), em resultado de choque violento com o companheiro de equipe Ramon Rodrigues.

Huda, de 38 anos anos e goleiro do Persela, faleceu após se chocar com o brasileiro durante jogo contra o Semen Padang.

As imagens mostram Huda se retorcendo de dor no chão, colocando a mão no peito, antes de ser evacuado de maca e levado ao hospital. Segundo os médicos, o arqueiro sofreu crise cardíaca.

"Foi realizado um tratamento de urgência durante alguns minutos no hospital, mas não foi possível salvá-lo", declarou o técnico auxiliar do Persela, Yuhronur Efendi.

Os médicos tentaram reanimar o atleta durante uma hora.

"Huda sofreu uma colisão traumática com um companheiro, o que provocou uma crise cardiorrespiratória", detalhou o médico do hospital de Lamongan, Yudistiro Andri Nugroho, em comunicado.

Persela rendeu homenagem à Huda, que jogou mais de 500 jogos com a equipe desde 1999. O clube escreveu mensagem nas redes sociais qualificando o arqueiro como "A verdadeira lenda".