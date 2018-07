Gol de Marta é eleito o mais bonito do fim de semana nos EUA; confira

09:29 · 10.07.2018 / atualizado às 09:32

Enquanto as atenções estão voltadas para a Copa do Mundo de futebol masculino, disputada na Rússia, as mulheres seguem trabalhando nos seus clubes profissionais ou amadores. E a principal expoente da categoria é a brasileira Marta, eleita cinco vezes a melhor jogadora do planeta pela Fifa.

Atuando pela liga norte-americana, Marta tornou a encantar os torcedores neste fim de semana com um golaço, aos 40 minutos do segundo tempo, garantindo a vitória por 2 a 1 do Orlando Pride sobre o Washington Spirit.

Na jogada, a brasileira arrancou do meio campo, invadiu a grande área, driblou duas marcadoras e finalizou firme, no canto superior esquerdo da goleira adversária. O gol foi apontado como o mais bonito do fim de semana na liga norte-americana feminina.

A verdade é que a Copa do Mundo 2018 reúne a elite do futebol, mas não mundial, apenas masculino. Em uma sociedade tão desigual e machista, as mulheres seguem lutando pelo seu espaço e dentro das quatro linhas do esporte mais praticado no País. E ainda vale destacar, Marta é a maior artilheira da história da Seleção Brasileira com 101 gols, na frente de Pelé, que tem 95.

Confira o gol de Marta: