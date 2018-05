Goiás é punido e não terá direito a torcida visitante contra o Fortaleza, na Arena Castelão

18:10 · 09.05.2018 / atualizado às 18:25

Torcida tricolor será a única presente na partida contra o Goiás

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD), puniu o Goiás e o clube não terá direito a ter carga de 10% de ingressos destinados ao seu torcedor na partida deste sábado (12), contra o Fortaleza, pela 5ª rodada da Série B, na Arena Castelão.

O motivo é que no último sábado (5), durante clássico contra o Vila Nova, parte da torcida do Goiás entrou em confronto com a Polícia Militar dentro do Serra Dourada, em Goiânia. Na súmula,o árbitro relatou a necessidade de parar a partida e o arremesso de três pedras no campo, além das imagens da televisão filmarem um torcedor portando uma arma na arquibancada. O clássico goiano era de torcida única.