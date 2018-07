Geromel ganha folga após Copa e volta ao Grêmio na sexta-feira

16:07 · 10.07.2018 / atualizado às 16:22 por Folhapress

Pedro Geromel já voltou ao Brasil depois de integrar o grupo da seleção brasileira na Rússia, mas ainda não retomou os treinamentos no Grêmio. O clube gaúcho concedeu folga especial ao zagueiro e a reapresentação dele está programada para sexta-feira.

Os dias de descanso foram dados para compensar a presença na Copa do Mundo. Em virtude do Mundial, Geromel ficou fora do período de folga geral aplicado na Arena.

Renato Gaúcho e o grupo de jogadores ganharam 10 dias de folga depois do jogo diante do Sport. O treinador, inclusive, voltou mais tarde. Geromel regressou da Copa, conversou com os dirigentes e acertou o descanso compensatório.

Um dos líderes do grupo e titular absoluto, Pedro Geromel já está em Porto Alegre com a família. O retorno dele está previsto para os últimos dias da preparação do Grêmio antes de voltar a disputar Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

Sem Geromel, Paulo Miranda tem sido o parceiro de Walter Kannemann na zaga do Grêmio. O retorno programado ainda dará tempo para o camisa 3 retomar o ritmo e provavelmente estará em campo no dia 18, contra o Atlético-MG, em jogo da 13ª rodada do Brasileirão.