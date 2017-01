Gabriel Pereira celebra gol no Clássico-Rei e convoca torcida do Fortaleza para jogo contra o Bahia

13:19 · 23.01.2017 / atualizado às 21:46

Gabriel Pereira espera casa cheia contra o Bahia, na próxima quinta-feira (26) ( Foto: Kid Júnior )

A pouca idade (21 anos) parece não inibir o atacante Gabriel Pereira, do Fortaleza, que teve 'sangue frio' ao marcar o gol da vitória do Fortaleza sobre o Ceará, no primeiro Clássico-Rei de 2017, diaputado nesse domingo (22), na Arena Castelão.

Tranquilo e bastante satisfeito com a sua performance no jogo, o atleta compareceu ao programa Estúdio Jogada, da TVND, na tarde desta quarta-feira (23), e comentou sobre o lance que definiu a partida. "Foi um lance rápido e eu fui feliz na hora. Consegui dominar bem e finalizar rápido, pegando o goleiro de surpresa", resumiu.

Gabriel Pereira espera agora que a torcida do Fortalea compareça em bom número à estreia do time na Copa do Nordeste, onde o Tricolor do Pici enfrenta o Bahia, na próxima quinta-feira (26), às 21h30, também na Arena Castelão. "Espero que a torcida do Fortaleza compareça ao estádio na quinta-feira, contra o Bahia, pra gente fazer uma grande festa e sair com a vitória", finalizou.

Confira, no vídeo a seguir, a entrevista completa com o atacante Gabriel Pereria, do Fortaleza: