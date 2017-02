Gabriel Jesus é inscrito pelo City nas oitavas da Liga dos Campeões

15:32 · 02.02.2017 por Agência Estado

Gabriel foi destaque na última quarta ao marcar seu primeiro gol pelo City ( Foto: AFP )

Contratado pelo Manchester City nesta última janela para transferências da Europa, o brasileiro Gabriel Jesus se destacou em suas primeiras oportunidades e não demorou para conquistar espaço. Nesta quinta-feira, ele foi confirmado pela Uefa entre os inscritos pelo clube inglês para a segunda fase da Liga dos Campeões e poderá disputar as oitavas de final diante do Monaco.

Jesus ganhou a confiança do técnico Pep Guardiola com suas boas participações desde que foi contratado. Destaque do Palmeiras no título do Campeonato Brasileiro do ano passado, o jogador de 19 anos custou 32,7 milhões de euros aos cofres do City e chegou ao clube no mês passado.

Foram apenas três participações com a camisa do City, mas o suficiente para Jesus mostrar serviço. Depois de estrear vindo do banco no empate com o Tottenham, se destacou como titular nas vitórias sobre o Crystal Palace e o West Ham, na qual marcou seu primeiro gol pelo clube.

Outra mudança significativa na lista de inscritos do City foi a entrada de Yaya Touré. Depois de ser praticamente descartado por Guardiola no início da temporada e ver sua trajetória no clube quase terminar, o marfinense recuperou o prestígio, voltou a ser titular e se tornou mais uma vez peça fundamental no meio do campo da equipe.

A Uefa também confirmou as alterações entre os inscritos dos outros 15 clubes remanescentes na Liga dos Campeões. No Porto, destaque para outro brasileiro, o meia-atacante Kelvin, que retornou de empréstimo junto ao São Paulo. O jogador interessava ao Vasco, mas sua inclusão na principal competição da temporada mostra que os portugueses não estão dispostos a negociá-los. Já no Monaco, o lateral Jorge, recém-contratado junto ao Flamengo, também foi incluído.

Outras alterações significativas foram as inclusões do zagueiro Mertesacker do atacante Danny Welbeck, recuperados de lesões, no Arsenal, e dos recém-contratados Draxler e Lo Celso, no Paris Saint-Germain, e Jovetic, no Sevilla.