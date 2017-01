Gabriel Jesus é apresentado pelo City e já pode estrear no sábado; veja vídeo

08:55 · 19.01.2017 / atualizado às 11:34

O atacante brasileiro Gabriel Jesus está finalmente disponível para jogar pelo Manchester City. O jogador já foi regularizado pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA) e poderá enfrentar o Tottenham, no sábado (21), pelo Campeonato Inglês.

O jovem de 19 anos atuava no Palmeiras e já tinha acordo com os citizens para jogar na Premier League a partir de janeiro. Gabriel Jesus portará o número 33 na camisa, o mesmo que usava pelo clube paulista.

O brasileiro pode ser utilizado em todas as posições do ataque, o que dá uma maior possibilidade de rotatividade a Guardiola, que apenas conta com o argentino Sérgio Agüero e o nigeriano Kelechi Iheanacho para a posição de atacante.

No City, Gabriel será companheiro dos brasileiros Fernando e Fernandinho. A equipe azul de Manchester ocupa apenas a 5ª colocação na liga nacional, com 42 pontos, dez a menos que o líder Chelsea.

Confira o vídeo da primeira entrevista de Gabriel Jesus com a camisa dos citizens: