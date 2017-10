Fred encerra jejum, e Atlético-MG empata com Sport em Recife

18:24 · 15.10.2017 por Folhapress

O Leão da Ilha chegou a abrir o placar, mas viu o Atlético/MG crescer no jogo e igualar o marcador ( Foto: Williams Aguiar/Sport Club do Recife )

Os times Sport e Atlético-MG empataram em 1 a 1 na tarde deste domingo (15), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro, e passam a ter dificuldades em seus objetivos no torneio. Patrick abriu o placar e Fred empatou, encerrando jejum de quase três meses.

O gol dos pernambucanos saiu logo aos 9 minutos do primeiro tempo. Diego Souza, que passou por longo período em baixa, deu um belo passe para Patrick, que dominou no peito e bateu de primeira para o fundo das redes.

O empate dos atleticanos saiu no final da etapa inicial. Fred findou uma seca que durava desde 16 de julho, quando ele marcou na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-GO, em Goiânia. O camisa 9 aproveitou um cruzamento de Otero para cabecear para o gol.

Com o resultado, o Atlético ocupa a nona colocação, com 38 pontos, cinco a menos que o Flamengo, último da zona de classificação para a Libertadores. O Sport fica na 13ª posição, com 34, dois a mais que a Ponte Preta, primeira da zona de rebaixamento.

Ficha técnica

Sport: Magrão; Raul Prata, Ronaldo Alves, Henriquez e Eugenio Mena; Anselmo, Rithely (Ronaldo Lenis), Patrick, Osvaldo (Rogério) e Diego Souza; Juninho (Thomás).Técnico.: Vanderlei Luxemburgo

Atlético/MG: Victor; Marcos Rocha, Felipe Santana, Gabriel e Fábio Santos; Adilson (Roger Bernardo), Elias, Juan Cazares (Yago) e Rómulo Otero, Valdívia (Clayton) e Fred. Técnico.: Oswaldo de Oliveira

Estádio: Ilha do Retiro, no Recife

Juiz: Leandro Bizzio Marinho (SP)

Cartão amarelo: Eugenio Mena, Anselmo (SPO); Adilson, Fred (CAM)

Gols: Patrick (SPO), aos 10 minutos, e Fred (CAM), aos 38 minutos do primeiro tempo